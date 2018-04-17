بدء مناورات «الأسد الإفريقي» بمشاركة 15 دولة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بالمغرب عن بدء المناورات العسكرية المشتركة، في إطار الدورة 15 لتمرين "الأسد الإفريقي"، بمشاركة جيوش 15 دولة.



وقالت القيادة، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إن هذه المناورات التي تعدّ الأكبر من نوعها إفريقيًا، وتتواصل، حتى 29 من أبريل الجاري، ستجري بمناطق أغادير وطانطان وتزنيت جنوبي المملكة، وفي مدينة القنيطرة غرب.



وبحسب البيان العسكري، الدورة الحالية هي الـ51 لمناورات الأسد الإفريقي العسكرية، ويشارك فيها وحدات ومراقبون عسكريون، من 15 دولة يمثلون إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، حددها البيان في ألمانيا، وكندا وإسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، واليونان، وإيطاليا، وبوركينا فاسو وتشاد، ومصر، ومالي، وموريتانيا والسنغال وتونس، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.



وأضاف البيان أن هذه الدورة تشهد مشاركة وحدات ومراقبين عسكريين من 15 بلد تمثل إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.



ووفقًا للبيان، فإن التمرين سيشمل تدريبات أرضية وجوية ومحمولة جوًا ومحاكاة تكتيكية، مضيفًا أنه سيتضمن كذلك تكوينًا في أنشطة القيادة وتدريبات حول عمليات مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.