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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 08:29 م

«للحب فرصة أخيرة».. مراد مكرم بوجهين في رمضان

مراد مكرم
مراد مكرم
حسين الجندي
dostor.org/2132882

يطل الإعلامي والفنان مراد مكرم بوجهين فى موسم رمضان المقبل، من خلال مسلسل ليالي أوجيني أمام الفنان ظافر عابدين، كما يظهر كضيف شرف في مسلسل بالحجم العائلي أمام الفنان يحيي الفخراني.

أعرب مكرم عن سعادته بعرض مسلسل "للحب فرصة أخيرة": التوقيت الحالى لعرض المسلسل كان موفقا وأعطى فرصة أكبر لمشاهدته وجذب انتباه الجمهور إليه فى وقت لا تتزاحم فيه الأعمال الدرامية حيث لا يعرض على الفضائيات إلا 3 أعمال جديدة تقريبا".

ويجسد مكرم خلال أحداث "للحب فرصة أخيرة" دور "خيري" زوج "ليلى" التى تقوم بدورها الفنانة داليا البحيري، حيث يمر خيري خلال الأحداث بالكثير من المطبات، فيخسر أمواله بالبورصة ويفقد أشياء كثيرة فى حياته، ويلزم زوجته بتحمله وتحمل قسوته حتى تترك المنزل وتقع فى غرام شخص آخر خلال سياق الأحداث.

"للحب فرصة أخيرة" بطولة داليا البحيرى، فراس سعيد، مراد مكرم، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، أمل رزق، هبة الأباصيرى، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الألفي، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشي، تسنيم، نور مصيلحي، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، سارة نخلة، مي إبراهيم، محمد رجابي، نونا، إسلام شوقي، رباب إبراهيم. ومن تأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفى، وإنتاج مصر للسينما.

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