تعرّف على سعر «النيكل» اليوم

ننشر أول صور لـ«سينما الرياض»

نشرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، صورًا لدار عرض السينما بالرياض، التي سيتم تدشين أول عروضها مساء غدٍ الأربعاء. ومن المقرر حضور عدد من الشخصيات العامة ووسائل الإعلام حفل التدشين الأول. ...