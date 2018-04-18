الأربعاء 18/أبريل/2018 - 12:38 ص
تعرّف على سعر «النيكل» اليوم
طارق عتمان
dostor.org/2132881
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الأربعاء، وسجل 14192.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم الأربعاء، وسجل 14192.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
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