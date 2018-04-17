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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 08:25 م

مفاجأة الموازنة الجديدة.. 7.4 مليار جنيه إجمالي فائض 48 هيئة

مفاجأة الموازنة الجديدة..
مني هيبة
dostor.org/2132877

كشفت الموازنة العامة الجديدة للدولة عن حجم الفائض المتوقع أن تحققه للهيئات الاقتصادية خلال العام المقبل التي ييصل عددها إلى 50 هيئة.

وأشارات التقديرات الحكومية الواردة في الموازنة إلى أن حجم فائض تلك الهيئات سيصل في نهاية العام المقبل إلى 65 مليار جنيه تساهم الهيئة العامة للبترول فيه بنحو 25.1 مليار جنيه، وهيئة قناة السويس بنحو 32.9 مليار جنيه، فيما يبلغ فائض باقي الهيئات الأخرى وعددها المقدّر بنحو 48 هيئة مبلغ قدره 7.4 مليار جنيه.

وبلغ حجم مخصصات تلك الهيئات مجتمعة نحو 188 مليارا و9 ملايين جنيه، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة نحو 127 مليارا و5.5 ملايين جنيه وتحويلات رأسمالية قدرها 455.3 مليار جنيه.

على الجانب الآخر، فقد أشارت الحكومة إلى أن خطتها تستهدف وصول حجم موارد خلال عام الموازنة إلى نحو 1362.3 مليار جنيه إيرادات جارية، متضمنة إعانات من الموازنة العامة بنحو 244.4 مليار جنيه.

كما تتضمن تلك الإعانات دعم المواد البترولية بمبلغ قدره 89.1 مليار جنيه، ودعم سلع تموينية بمبلغ 86.2 مليار جنيه، إضافة إلى دعم صناديق التأمين الاجتماعي بقيمة قدرها 66.4 مليار جنيه، إضافة إلى 3.70 مليار جنيه موجهة إلى دعم باقي الهيئات الاقتصادية.

فيما تبلغ الإيرادات الرأسمالية المستهدفة نحو 411.3 مليار جنيه، منها 13.9 مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة للدولة.

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