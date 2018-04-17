«قومي المرأة» بالبحيرة يكرم المشاركين بحملتي "صوتك لمصر وطرق الأبواب"

كرمت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أعضاء الفرع لجهودهم المتقنة والمبذولة فى حملتى "صوتك لمصر بكرة، وطرق الأبواب" نيابة عن مايا مرسى رئيس المجلس.



والمكرمون هم: " المحاسب محمد نجيب البطاط، عبدالله مسعود أحمد صبرى الهواشي، جمالات الدمنهورى، نجلاء محمود، منى عصام، فايزة الجنبيهي، سناء عرابى، الدكتورة ريهام رضوان، الدكتور محمد اللافى علام، صباح محمد أحمد، هدى محمود محمد، ناهد محمد عبدالعزيز".



وأشارت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة إلى توجيه رسالة شكر من الدكتورة مايا مرسي الى كل من شارك وساهم في انجاح الحملة، بفرع البحيرة ودعم جهودها.



وأكدت رشاد، أن الحملة لاقت نجاحًا كبيرًا، وكانت حديث الساعة بمحافظة البحيرة وهذا النجاح ظهر واضحًا في المشاركة الكبيرة للسيدات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى أظهرت الشكل الحضاري لمصر أمام العالم.



كان فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أطلق حملة طرق الأبواب على 5 مراحل استهدفت أكثر من مائة قرية بدائرة المحافظة وكذلك تنظيم أكثر من 40 مؤتمرًا بعنوان "صوتك لمصر بكره"، لتوعية المرأة بأهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية.