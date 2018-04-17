القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
عالم
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 08:22 م

علاقة ترامب بـ«دانيلز» تورط مشاهير أمريكا

ويليم دافو
ويليم دافو
وائل خورشيد
dostor.org/2132871

وجد لاعب الكرة القدم الأمريكي توم برادي، والنجم العالمي الشهير ويليم دافو، نفسيهما متهمين في قضية تهديد وابتزاز ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، وذلك لعدم إفشاء أسرار علاقتها المزعومة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشفت دانيلز، في حوار لها مع برنامج "ذا فيو"، الذي يعرض على قناة "آى بي سي" الأمريكية، رسما توضيحيا لشخص قالت إنَّه هددها عام 2011 لعدم الحديث حول علاقتها المزعومة مع ترامب.

وعرضت دانيلز مكافأة ١٠٠ ألف دولار لمن يدلي بمعلومات حول هوية هذا المشتبه به.

وفور نشر الصور ربط عدد من المغرّدين بين الصورة وعدد من مشاهير أمريكا، وربط أحدهم بين صورة للاعب كرة القدم الأمريكي توم برادي يجلس بجوار ترامب والصورة التوضيحية، مشيرًا إلى أنَّ أركان الجريمة مكتملة.

فيما ربط آخرون الرسم التوضيحي بصورة الممثل الشهير ويليم دافو، مُعبرين عن دهشتهم من مدى التشابه بينهما.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن علاقة جمعت بين دانيلز وترامب عام 2006، كما كشفت أنَّ محامي ترامب منح الممثلة الإباحية السابقة 130 ألف دولار عام 2016 إبَّان الحملة الرئاسية لترامب لعدم الحديث حول هذا الأمر.

علاقة ترامب بـ«دانيلز» تورط مشاهير أمريكا
علاقة ترامب بـ«دانيلز» تورط مشاهير أمريكا
علاقة ترامب بـ«دانيلز» تورط مشاهير أمريكا
علاقة ترامب بـ«دانيلز» تورط مشاهير أمريكا
علاقة ترامب بـ«دانيلز» تورط مشاهير أمريكا
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ حوالي 21 ساعة

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية

منذ يوم

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية

منذ يومين

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ 3 أيام

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ 3 أيام

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

الآن

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

إدارة «ترامب» تقدم استراتيجية جديدة لبيع الأسلحة

إسرائيل تلغي مناورات مع أمريكا بسبب الوضع فى سوريا

تعزيزات عسكرية سعودية على الحدود اليمنية

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

تقارير استخباراتية: إيران تستعد لقصف إسرائيل

ألبومات الصور

نجوم الفن فى جنازة والد شيرين عبدالوهاب

«هواوي» تطلق هواتف «Y Series 2018» في مصر (صور)

رئيس شركة مياه الشرب يتابع عمليات تجديد الصرف الصحي في مطروح

قاعدة المنصورة الجوية تستقبل طلائع المستقبل (صور)

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

تقارير استخباراتية: إيران تستعد لقصف إسرائيل

كشكول

قاعدة بيانات الكترونية للعاملين في الإدارات التعليمية بالقاهرة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية: أهمية دور الأخصائي الاجتماعي فى التربية السليمة بالمدارس

التعليم: اتحاد طلاب الجمهورية يشارك مجلس النواب إحدى الجلسات العامة

سعيد عبد الله رئيسا لمدارس الأخوان بالوجه القبلي

18 أبريل ألسن عين شمس تستضيف سوزان بينكيني استيتكفيتش

الأمصار

المصري البورسعيدي يصعد إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

مصرع ركاب الطائرة الإيرانية التي سقطت في الخليج

ترامب يعلن عن استراتيجية جديدة لبيع السلاح خلال أسبوع

تونس تنفي العثور على نفق يربطها بـ«ليبيا»

اليمن تبحث أوضاع صندوق الرعاية الاجتماعية مع أمريكا

ads
منوعات

عطل فني بـ«تويتر»

«احكي للعالم»: 10 أسابيع للتوعية بالتراث المنسي في مصر

تصميم أداة تمكن الإنسان من الموت دون ألم

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك