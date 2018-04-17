علاقة ترامب بـ«دانيلز» تورط مشاهير أمريكا

وجد لاعب الكرة القدم الأمريكي توم برادي، والنجم العالمي الشهير ويليم دافو، نفسيهما متهمين في قضية تهديد وابتزاز ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، وذلك لعدم إفشاء أسرار علاقتها المزعومة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكشفت دانيلز، في حوار لها مع برنامج "ذا فيو"، الذي يعرض على قناة "آى بي سي" الأمريكية، رسما توضيحيا لشخص قالت إنَّه هددها عام 2011 لعدم الحديث حول علاقتها المزعومة مع ترامب.



وعرضت دانيلز مكافأة ١٠٠ ألف دولار لمن يدلي بمعلومات حول هوية هذا المشتبه به.



وفور نشر الصور ربط عدد من المغرّدين بين الصورة وعدد من مشاهير أمريكا، وربط أحدهم بين صورة للاعب كرة القدم الأمريكي توم برادي يجلس بجوار ترامب والصورة التوضيحية، مشيرًا إلى أنَّ أركان الجريمة مكتملة.



فيما ربط آخرون الرسم التوضيحي بصورة الممثل الشهير ويليم دافو، مُعبرين عن دهشتهم من مدى التشابه بينهما.



وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن علاقة جمعت بين دانيلز وترامب عام 2006، كما كشفت أنَّ محامي ترامب منح الممثلة الإباحية السابقة 130 ألف دولار عام 2016 إبَّان الحملة الرئاسية لترامب لعدم الحديث حول هذا الأمر.