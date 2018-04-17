القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 08:20 م

«الأعلى للإعلام» يقبل التماس L.T.C بعد دفع غرامة الـ50 ألف جنيه

«الأعلى للإعلام»
الحسين عبيد
dostor.org/2132864

قبلت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الالتماس المقدم من قناة L.T.C بعد سداد الغرامة المقررة على القناة وقدرها 50 ألف جنيه التي كان المجلس قد قررها في وقت سابق.

ووافقت اللجنة على الاكتفاء بوقف برنامج (ملعب الشريف) 15 يومًا من تاريخ صدور القرار بدلًا من شهر، وذلك بعد تعهد مقدم البرنامج بالالتزام بضوابط العمل الإعلامي وبعدم ارتكاب مثل هذه المخالفات.

وشددت اللجنة على ضرورة عدم الارتكان إلى ما جاء بالتظلم المرسل من القناة بأن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك دائمًا ما يتطفل ويفرض نفسه لإبداء آراءه، لأن من حق البرنامج أو القناة قطع الاتصال أو عدم إجراء أحاديث معه أو عدم استضافته.

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