الاتحاد الأوروبي يستبعد فتح فصل جديد في مفاوضات تركيا

استبعد الاتحاد الأوروبي، فتح فصل جديد في محادثات انضمام تركيا، خصوصًا أن التحركات الأخيرة لأنقرة في منطقة بحر إيجه، لا تساعد على علاقات جيدة مع جيرانها الأوروبيين.



وأوضح آخر تقرير للمفوضية الأوروبية، متضمنًا تقييمًا بشأن الدول المرشحة للانضمام إلى التكتل، أن "التوتر في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط لا يساعد على إقامة علاقات حسن الجوار كما أنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي".



وقالت فيديريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد، خلال تقديم التقرير في ستراسبورغ حيث يجتمع البرلمان الأوروبي في جلسة عامة، إن "تركيا دولة مرشحة، إنها شريك حاسم للاتحاد الأوروبي ولاعب رئيسي، لكن الوقت لم يحن بعد لفتح فصل جديد في المفاوضات".



من جهته، قال المفوض المسئول عن التكامل الأوروبي، يوهانس هان: "تحليلاتنا تظهر أن تركيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في مجال سيادة القانون والحقوق الأساسية".



وبدأت المفاوضات مع أنقرة، في أكتوبر عام 2005، لكنها تعثرت طوال سنوات، ولا تزال تركز على 16 فصلًا من أصل 33 فصلًا.



وتدهورت العلاقات بين بروكسل وأنقرة، بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 في تركيا، ما أدى إلى عمليات تطهير واسعة النطاق.



لكن معظم دول الاتحاد الأوروبي لا ترغب رسميًا في تعليق مفاوضات الانضمام، خشية أن يؤدي ذلك إلى قطيعة نهائية مع شريك رئيسي في الهجرة ومكافحة الإرهاب.