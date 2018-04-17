القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
حوادث
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 08:15 م

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث سير ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
بنى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2132857

لقيت سيدة مصرعها وأصيب ثلاثة آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف.

كان اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في دائرة مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، مما أسفر عن مصرع سيدة "مجهولة الهوية" وإصابة ثلاثة آخرون وهم "محمود فتحي عبدالباسط، ومصطفي عبدالفتاح حسن، وبهاء الدين محمد حسانين" وجميعهم مقيمون بأسيوط.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي وحرر محضر بالواقعة.

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث ببنى سويف

ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم ببنى سويف

إصابة أب ونجليه في إنقلاب سيارة ببني سويف

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

منذ اسبوع

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ أقل من شهر

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ أقل من شهر

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ أقل من شهر

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ أقل من شهر

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

الآن

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

إدارة «ترامب» تقدم استراتيجية جديدة لبيع الأسلحة

إسرائيل تلغي مناورات مع أمريكا بسبب الوضع فى سوريا

تعزيزات عسكرية سعودية على الحدود اليمنية

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

تقارير استخباراتية: إيران تستعد لقصف إسرائيل

ألبومات الصور

نجوم الفن فى جنازة والد شيرين عبدالوهاب

«هواوي» تطلق هواتف «Y Series 2018» في مصر (صور)

رئيس شركة مياه الشرب يتابع عمليات تجديد الصرف الصحي في مطروح

قاعدة المنصورة الجوية تستقبل طلائع المستقبل (صور)

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

تقارير استخباراتية: إيران تستعد لقصف إسرائيل

كشكول

قاعدة بيانات الكترونية للعاملين في الإدارات التعليمية بالقاهرة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية: أهمية دور الأخصائي الاجتماعي فى التربية السليمة بالمدارس

التعليم: اتحاد طلاب الجمهورية يشارك مجلس النواب إحدى الجلسات العامة

سعيد عبد الله رئيسا لمدارس الأخوان بالوجه القبلي

18 أبريل ألسن عين شمس تستضيف سوزان بينكيني استيتكفيتش

الأمصار

المصري البورسعيدي يصعد إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

مصرع ركاب الطائرة الإيرانية التي سقطت في الخليج

ترامب يعلن عن استراتيجية جديدة لبيع السلاح خلال أسبوع

تونس تنفي العثور على نفق يربطها بـ«ليبيا»

اليمن تبحث أوضاع صندوق الرعاية الاجتماعية مع أمريكا

ads
منوعات

عطل فني بـ«تويتر»

«احكي للعالم»: 10 أسابيع للتوعية بالتراث المنسي في مصر

تصميم أداة تمكن الإنسان من الموت دون ألم

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك