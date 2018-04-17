مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث سير ببني سويف

لقيت سيدة مصرعها وأصيب ثلاثة آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف.



كان اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في دائرة مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، مما أسفر عن مصرع سيدة "مجهولة الهوية" وإصابة ثلاثة آخرون وهم "محمود فتحي عبدالباسط، ومصطفي عبدالفتاح حسن، وبهاء الدين محمد حسانين" وجميعهم مقيمون بأسيوط.



تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي وحرر محضر بالواقعة.