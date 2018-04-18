القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 05:01 ص

استقرار أسعار «الديب فريزر».. اليوم

استقرار أسعار «الديب
علا العلاف
dostor.org/2132854

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصد «الدستور» أهم السلع التي يحتاجها المواطنون خاصة خلال موسم الصيف، ومنها «الديب فريزر».

وسجل ديب فريزر «كريازي أفقي 140 لترا» سعر 4850 جنيهًا، و«أفقي 180 لترا» سعر 5150 جنيهًا، وديب فريزر «كريازي 4 درج 9 قدم» بسعر 6990 جنيهًا، وديب فريزر «كريازى 6 درج 12 قدم» بـ8470 جنيهًا.

بينما سجل ديب فريزر «توشيبا 4 درج 195 لترا» مزود بخاصية التجميد سعر 5430 جنيهًا، وتوشيبا «5 درج 230 لترا» سعر 6360 جنيهًا، وتوشيبا «4 درج 195 لترا» سعر5450 جنيهًا، و«4 درج 195 لترا» سعر 5435 جنيهًا.

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