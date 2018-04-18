القاهرة : الأربعاء 18 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
اقتصاد
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 05:00 ص

ارتفاع أسعار الرخام.. اليوم

ارتفاع أسعار الرخام..
علا العلاف
dostor.org/2132848

شهدت أسعار الرخام، ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الجاري، ورصد «الدستور» خلال جولة ميدانية لورش تصنيع الرخام ارتفاع سعر المتر الطولي، اليوم الأربعاء، بين 20-40 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي على الرخام حسب محمد عبدالمقصود، صاحب مصنع رخام.

وبلغ سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح بين 120-170 جنيهًا، في حين بلغ سعر متر الرخام الجلالة مديم 105 – 160 جنيهًا، ومتر الجلالة روز 90- 140 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 180-250 جنيهًا للمتر.

في حين تراوح سعر متر الرخام زعفرانة بين 200- 360 جنيهًا حسب النوع «زعفرانة كريم – روز»، مقابل بلغ سعر متر الرخام سلفيا منيا بين 70- 95 جنيهًا، وسماحة ملاوي صني 80- 115 جنيهًا للمتر.

كما بلغ سعر متر الرخام صيني شيخ فاتح 70- 95 جنيهًَا، ورخام سما العريش تراوح سعره بين 170 – 250 جنيهًا للمتر، ورخام رويال بيج بين 350-500 جنيه للمتر.

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار «الرخام» اليوم.. و«الجلالة» بـ170 جنيهًا للمتر

ارتفاع أسعار الرخام.. اليوم

ارتفاع أسعار «الرخام».. اليوم

ارتفاع أسعار «الرخام».. اليوم

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ 5 أيام

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ 5 أيام

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ 5 أيام

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

أين سيعقد اللقاء المرتقب بين ترامب وكيم؟

الروبوت صوفيا عن محمد صلاح: «نفسي أكون مثله» (فيديو)

فيديوجراف.. «قبلة روبي ولقاء ترامب وكيم» أبرز أخبار اليوم

فيسبوك يرشح صديق ليوسف زيدان.. والأخير: «معرفوش»

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

وفاة زوجة جورج بوش الأب عن عمر 92 عامًا

كيف يمكن أن تطلب المرأة الجنس؟

ألبومات الصور

ننشر أول صور لـ«سينما الرياض»

خطوبة كارولين عزمي من منتج شهير (صور)

فوز الأهلى على وادى دجلة 1 صفر في الدوري الممتاز

نجوم الفن فى جنازة والد شيرين عبدالوهاب

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

وفاة زوجة جورج بوش الأب عن عمر 92 عامًا

كيف يمكن أن تطلب المرأة الجنس؟

كشكول

تدريب الطلاب علي مهارات التواصل وتطوير الذات بالملتقي التوظيفي بجامعة بنها

وكيل الأزهر ورئيس يطمئنان على المصابين في حريق مدينة البعوث

انفوجراف..تعرف علي نظام التعليم الجديد

قاعدة بيانات الكترونية للعاملين في الإدارات التعليمية بالقاهرة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية: أهمية دور الأخصائي الاجتماعي فى التربية السليمة بالمدارس

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

تعادل القوة الجوية العراقي والمالكية البحريني 1-1 آسيويًا

دراسة: الفستق مهم للصحة ويؤدي للنشاط

نائب إيراني يعترض على حملة القمع ضد نشطاء البيئة ببلاده

ads
منوعات

دراسة حديثة تكشف سر تكون الماس منذ 4.5 مليار عام

أغرب رسومات الوشم حول العالم (صور)

عطل فني بـ«تويتر»

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك