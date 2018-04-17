القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 07:38 م

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
dostor.org/2132798

يحاول أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق الزمالك، الخروج من الحالة النفسية السيئة التي يعيشها حاليًا بعد تأكد غيابه عن مونديال روسيا 2018 للإصابة.

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