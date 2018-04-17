أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا
يحاول أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق الزمالك، الخروج من الحالة النفسية السيئة التي يعيشها حاليًا بعد تأكد غيابه عن مونديال روسيا 2018 للإصابة.
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يحاول أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق الزمالك، الخروج من الحالة النفسية السيئة التي يعيشها حاليًا بعد تأكد غيابه عن مونديال روسيا 2018 للإصابة.
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أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك إطلاق إصدار الجديد من سلسلة هواتف «Y Series» لعام 2018 في الأسواق المصرية، وتشمل ثلاثة هواتف تنتمي لفئة الهواتف الاقتصادية، وهم Y7 Prime، Y6 Prime، وهاتف Y9 المُنضم ...
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