أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

صور.. محافظ القاهرة يتفقد «الشريفين» قبل ساعات من افتتاحه

قال المهندس سعيد البحر، مدير تطوير القاهرة الخديوية، إن غدًا افتتاح شارع الشريفين، ضمن خطة محافظة القاهرة بتطوير المناطق العتيقة وإرجاعها لسيرتها الأولى. وأضاف، أن إدراة تطوير القاهرة الخديوية تراعي ...