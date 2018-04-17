مظاهرة في أثينا احتجاجا على ضرب سوريا

تظاهر نحو 3000 شخص اليوم الثلاثاء، في العاصمة اليونانية أثينا، احتجاجا على الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لسوريا فجر السبت الماضي.



ودعا إلى المظاهرة نقابة (بي ايه إم إي) الشيوعية ومنظمات يسارية أخرى، وقال ضابط شرطة يوناني إن الاحتجاج سار بشكل سلمي.



يذكر أن المنظمات اليسارية والحزب الشيوعي اليوناني ينظمون منذ السبت الماضي احتجاجات من هذا النوع في اليونان.



وكانت الدول الغربية الثلاث شنت مطلع الأسبوع الجاري، ضربة عسكرية على منشآت في سوريا، ردا على هجوم يُحْتَمَل أن يكون تم بالأسلحة الكيماوية في دوما بالغوطة الشرقية.