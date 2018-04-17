«أورنج»: دربنا 51 ألف مصري ضمن مبادرات ريادة الأعمال

أكد «جان مارك هاريون» الرئيس التنفيذي لـ«أورنچ مصر»، أن نقل الشركة إلى القرية الذكية يعد تطورًا في تاريخ الشركة.



وأشار هاريون إلى أن هذه الخطوة تؤكد رؤية الشركة نحو استراتيجية مصر للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى مبنى سفينكس الجديد سيتبعه تحديث وتطوير المبنى الأول "سقارة" خلال عام 2019".



وأضاف هاريون: "تقوم الشركة حاليًا بعملية نقل جزء كبير من مركز خدمة العملاء الخاص بها إلى أسيوط، مما يوفر 600 فرصة عمل للكفاءات المحلية".



جاء ذلك خلال افتتاح أورنچ مصر لمقرها الرئيسي الجديد "مبنى سفينكس" بالقرية الذكية بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وستيفان ريتشارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأورنچ العالمية، وجان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لأورنچ مصر، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية للشركة، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.