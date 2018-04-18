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الأربعاء 18/أبريل/2018 - 02:08 ص

استقرار أسعار الطوب.. اليوم

هويدا سعيد
dostor.org/2132782

استقرت أسعار الطوب، اليوم الأربعاء، في الأسواق؛ وبلغ سعر «الأسمنتي المفرغ» مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 4750 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 570 جنيهًا للألف طوبة.

وبلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سنتيمترًا، 3855 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترات نحو 650 جنيهًا للألف طوبة.

وسجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 520 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 950 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترات 860 جنيهًا.

وشهدت أسعار الطوب ارتفاعًا نسبيًا؛ وذلك عقب اتخاذ الحكومة قرار رفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، ويتوقع الخبراء العقاريون ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها.

استقرار أسعار الطوب.. اليوم

استقرار أسعار الطوب.. اليوم

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