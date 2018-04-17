ممثلة إباحية: لم أبلغ الشرطة عن تهديدات ترامب لإحراجى من زوجي

كشفت ستورمي دانيلز، ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، عن رسم توضيحي لأحد الأشخاص قالت إنَّه هددها عام 2011 حتى تغلق ملف علاقتها برجل الأعمال وقتها دونالد ترامب، وعرضت مكافأة قدرها 100 ألف دولار على من يدل بمعلومات تساعد في التعرّف عليه.



وقالت دانيلز، في برنامج "ذا فيو" الأمريكي، الذي يعرض على قناة "اى.بي.سي" نيوز الأمريكية، إنَّ هذا الأمر حدث قبل وقت طويل من بيع قصتها مع ترامب لأحد الصحف مقابل 15 ألف دولار.



وحسب قناة "سي.إن.إن" الأمريكية قالت دانليز، إنَّها كانت في عطلة بولاية لاس فيجاس الأمريكية مع ابنتها حينما اقترب منها أحد الأشخاص، وقال لها: "اتركي ترامب في حاله، انسي القصة"، مشيرة إلى أنَّه بعد ذلك دار حول طفلتها وقال لها: "إنَّها طفلة جميلة.. من المؤسف أن تفقد والدتها".



ولفتت دانيلز إلى أنَّه من أهم الأسباب التي دفعتها لعدم التوجه إلى الشرطة إنَّها لم تخبر زوجها بعلاقتها المزعومة مع ترامب وكانت تشعر بالإحراج.