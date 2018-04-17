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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 07:14 م

الإعدام شنقًا لقاتل «طالبة يمنية» بمنطقة المنيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2132767

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وطه عبدالعظيم وولاء وجدي طه، بجميع الآراء، بالإعدام شنقًا لمتهم بقتل وحرق جثمان المجنى عليها منى مفتاح "يمنية الجنسية" طالبة بكلية الطب جامعة القاهرة، لسرقتها في منطقة المنيل.

ووجهت النيابة العامة للمتهم مصطفى أحمد محمود محمد أبوموسي تهمة القتل والسرقة وحيازة سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وقال إنه تعرف على المجنى عليها عن طريق إحدى معارفها.

حيث استمعت النيابة لأقوال سكان العقار الذى تقيم به المجني عليها للتوصل لآخر المترددين عليها قبل الحادث، كما انتقلت لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة.

وأظهرت المعاينة عن وجود عبث بمحتويات الشقة، بالإضافة إلى اشتعال النيران بأجزاء منها، في محاولة من الجاني حرق الشقة لإخفاء معالم جريمته.

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