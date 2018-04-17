انخفاض نسبة الإشغالات السياحية في أسوان إلى 40%

قال عبدالهادي محمد على، رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بأسوان، إن نسبة الإشغالات السياحية تشهد انخفاضًا، نظرًا لانتهاء الموسم السياحى ولارتفاع درجة حرارة الطقس خلال الفترة الحالية حيث وصلت إلى 40%.



وأضاف عبدالهادي، لـ"الدستور"، أن الجنسيات الغالبة على زيارة أسوان السائح الصينى ثم الألمانى، والأسبانى، الأمريكي، والإنجليزي، وسائحى شرق أوروبا، موضّحًا أن هذه النسبة تشير إلى زيادة نسبة الاشغالات السياحية خلال الفترة القادمة عقب تحسن درجة الحرارة.



وأوضح رئيس غرفة شركات السفر والسياحة بأسوان أن القطاع السياحى يواجه العديد من المعوقات خلال الفترة الحالية التى من أبرزها عدم الاهتمام بنظافة شوارع المدينة، خاصة الشوارع الداخلية، والإنارة، إضافة إلى غرق العديد من شوارع المحافظة بمياه الصرف الصحى والطرق غير ممهّدة، ونقص خدمات المرافق.



وقال مصدر بالسياحة إن عدد الفنادق العائمة 220، لكن الذى يعمل منهم خلال الفترة الحالية 80 فندقًا فقط، مشيرًا إلى أن برنامج الرحلات السياحية يتضمن إقامة من 3 - 4 ليال، ويبدأ السائح من محافظة الأقصر بزيارة معبد حتشبسوت، ووادى الملوك والملكات بالبر الغربى، ومعبد الأقصر والكرنك بالبر الشرقي، فضلًا عن زيارة المسلة الناقصة، والسد العالى، والحديقة النباتية بمحافظة أسوان، كما يشمل البرنامج عددا من الزيارات الاختيارية للأماكن التالية الصوت والضوء والقرى النوبية والجولات النيلية.