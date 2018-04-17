زوجة الأبنودي توجه رسالة إلى وزير التربية والتعليم (فيديو)

وجهت الإعلامية نهال كمال رسالة إلى وزير لتربية والتعليم، قالت فيها إن الرموز أمثال زوجها الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي لا بد أن يعرفهم التلاميذ في المدارس من خلال مناهج الدراسة.



وأشارت السيدة «نهال» خلال حوارها مع «الدستور»، إلى أن «الأبنودي» له سيرة كتبها بنفسه وهي «الأيام الحلوة»، تتمنى أن يتم تدرسيها في المدارس فهي عبارة عن حياة شاعر بدأ حياته كراعي غنم في قرية أبنود، وأصبح من أكبر الشعراء في مصر.



وأضافت أن التلاميذ لا بد أن يعرفوا تاريخ كل هذه الرموز أمثال توفيق الحكيم، يوسف السباعي، نجيب محفوظ وغيرهم، كي يتعلموا منهم.

