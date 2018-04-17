ترامب يوّبخ «براون» لتقليله من دور الحرس الوطنى

وبّخ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، حاكم ولاية كاليفورنيا، جيرى براون، على خلفية قرار الأخير بالحد من الدور الذى يستطيع الحرس الوطنى للولاية القيام به على الحدود الجنوبية للبلاد، مُشيرًا أن تلك الخطوة من شأنها رفع مُعدل الجريمة فى كاليفورنيا.



وقال ترامب على "تويتر"، إن براون لا يتطلع إلى أمن وحماية حدود ولايته التى يسهل اختراقها للغاية، مضيفًا أن براون لا يستطيع أن يوجه الحرس الوطنى بالقيام بدوريات لحماية الحدود، وبذلك سيرتفع معدل الجريمة المرتفع فقط.



وجائت تغريدة ترامب بعد يوم واحد من إعلان ولاية كاليفورنيا عدم التزامها بطلب إدارة ترامب بإرسال الحرس الوطنى إلى الحدود الأمريكية المكسيكية.

