«ديلون»: «داعش» كثف عملياته ضد القوات السورية في البوكمال

أعلن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، رصد تكثيف نشاط "داعش" غربي نهر الفرات بما في ذلك مدينة البوكمال، لافتًا إلى استعداده لتقديم معلومات استطلاعية حول ذلك للجانب الروسي.



وقال العقيد رايان ديلون، المتحدث باسم التحالف، خلال مؤتمر صحفي، عقده، اليوم الثلاثاء، في البنتاجون: "أكدت معلوماتنا الاستطلاعية أن تقارير تدل على أن داعش بدأ بتكثيف وتيرة هجماته على القوات التي تدعم النظام السوري، في الجانب الغربي من نهر الفرات في محيط مدينة البوكمال".



وأضاف ديلون: "سنبلغ الروس في حال رصدنا عمليات جديدة لداعش في الطرف الغربي للفرات، ونأمل في أن يتخذوا إجراءات مناسبة ردًا على المعلومات، التي سنقدمها لهم".



وأشار ديلون أن قوات التحالف الدولي ضد داعش لا تنفذ أي عمليات في الجانب الغربي من الفرات.