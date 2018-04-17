الأنبا بيشوي يناقش «الإيمان بالثالوث»

يتناول الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، مفهوم إيماننا بالثالوث، في الحلقة الجديدة من حملة "تراث كنيستنا.. روح وحياة" لبرنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي.



وكان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أطلق حملة تحمل عنوان "تراث كنيستنا.. روح وحياة" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ".



وتبث الحملة مقطع فيديو أسبوعي يقدم من خلاله أحد أحبار الكنيسة وخدامها معنى تعليمي بهدف ترسيخ المفاهيم الروحية الكنسية في نفوس الشعب القبطي.