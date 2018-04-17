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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 07:07 م

ربة منزل تنهي حياة طفلها لكثرة بكائه في حلوان

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
حنان نبيل
dostor.org/2132759

أنهت ربة منزل حياة طفلها الرضيع، إثر تعذيبه بسبب بكائه المستمر بمنطقة حلوان.

تلقى المقدم هاني أبوعلم، رئيس مباحث حلوان، إخطارا من مستشفى النصر مفاده وصول أحد الأشخاص ويدعى "سيد كامل" 37 سنة عاطل ومقيم بمساكن اطلس، حاملًا طفلا يدعى "يوسف إبراهيم" 9 أشهر مدعيا أنه نجل شقيقته، مصابا بكدمات وحروق في أماكن متفرقة من الجسد ويظهر عليه آثار تعذيب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين من التحريات أن وراء واقعة التعذيب والدته وتدعى "مروة إسماعيل" 27 سنة ربة منزل ومقيمة بمنطقة العزبة القبلية بحلوان وعلى الفور تم القبض عليهما.

وبمناقشتهما أقرت أنها كانت تداوم على تعذيبه وضربه بسبب بكائه المستمر ولكنها لم تتعمد قتله وأنها فوجئت بتدهور حالته الصحية يوم الواقعة نتيجة غرقه ولفظ أنفاسه الأخيرة دون الاعتداء عليه، فقامت بالاتصال بأحد الجيران ليذهب إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، وبسؤال المتهم الثاني أقر أنه تلقى اتصالًا من والدة الطفل تخبره بوفاته فاصطحبه إلى المستشفى.

وبالاستماع لأقوال الطبيب مجري التقرير الطبي المبدئي تبين وجود كدمات في أنحاء متفرقة من الجسد وجرح قطعي في القدم وحرق بالسجائر في اليد كما وجد علامات تدل على محاولة إغراقه في المياه.

وأقرت المتهمة بأنها تعاني من أزمة نفسية شديدة بسبب معيشتها بمفردها منذ إنجابها لطفلها، حيث إن والده يقضي عقوبته في السجن بتهمة الاتجار في المواد المخدرة منذ عام ما جعلها تعتدي على الطفل بالضرب بسبب بكائه المستمر وتعذيبه بالحرق ولكن دون التعمد في قتله وأنه يوم الواقعة توفي إثر غرقه داخل الحمام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10165 لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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