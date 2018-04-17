بالفيديو.. ضبط المتهمين بسرقة محتويات مدرسة في دمياط

تمكن ضباط مباحث دمياط، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة محتويات إحدى المدارس.



تلقى قسم شرطة أول دمياط بلاغا من "محمد م. ف" مدير مدرسة ومقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة بعض محتويات حجرة الحاسب الآلى الخاصة بالمدرسة، بالانتقال والفحص وتبين آثار عنف بباب غرفة الحاسب الآلى.

ومن خلال تكثيف الجهود قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بتكوين فريق بحث لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة كل من سفيان س. م، نجار- سبق فصله من ذات المدرسة "زياد ا. ع" 16سنة، "محمد ا. أ"، نجار، "يحيى أ. إ"، نجار، "مهند س. ح"، سائق تروسيكل "بدون لوحات معدنية" المستخدم فى الواقعة، و"محمد ى. ن"، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة المدرسة المشار إليها لكون المتهم الأول على علم بمحتوياتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.