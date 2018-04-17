الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 07:01 م
الاحتلال يقصف نقط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية
وائل خورشيد
dostor.org/2132749
أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قذيفتين صوّب نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق البريج على حدود وسط قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الإصابات برصاص الاحتلال إلى 8 أشخاص، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة على حدود القطاع.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الإصابات برصاص الاحتلال إلى 8 أشخاص، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة على حدود القطاع.