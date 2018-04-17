الاحتلال يقصف نقط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية

أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قذيفتين صوّب نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق البريج على حدود وسط قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الإصابات برصاص الاحتلال إلى 8 أشخاص، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة على حدود القطاع.