«الاستثمار العقاري»: خطاب الضمان يهدد مبادرة «70 - 30»

جدّدت شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية مطالبتها لوزارة الإسكان بضرورة البدء في تنفيذ مبادرة (70-30) الخاصة بالإسكان الاجتماعي، عبر بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على خفض نسبة خطاب الضمان التي أقرتها بـ 25%، مشيرة إلى أن النسبة التي تتناسب مع إمكانيات الشركات هي 5% على أقصى تقدير.



وتتمثل المبادرة التي طرحتها وزارة الإسكان في أن يحصل المطورون على أراضي من الوزارة دون مقابل مادي على أن يتم ترفيقها وتطويرها وإقامة المشروع عليها في مقابل أن يتم منح الوزرة 30% من الوحدات.



وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس الشعبة أن المبادرة سيكون لها كبير الأثر في دفع عجلة التمية من جانب، ورفع كاهل التطوير عن الحكومة، لافتا إلى أن الشركات لديها الإمكانيات والقدرة على أن الشعبة دخلت في مناقشات جديدة مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية لإعادة النظر في الشرط الذي تم فرضه على الشركات الراغبة في الدخول ضمن مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط وهو إلزامها بإصدار خطابات ضمان بنكية تعادل 25% من تكلفة تنفيذ المشروع، وهو ما لا يتناسب مع الشركات.



وأشار بدر الدين إلى أن الشركات فوجئت بعد النقاشات والحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي على المبادرة، وبدء الخطوات التنفيذية للتفعيل وتخصيص 2000 فدان كمرحلة أولى بتوسعات أكتوبر، بفرض شرط خطابات الضمان الذي سيمثل عائقًا أمام الشركات لتنفيذ الوحدات في التوقيت الزمني وبالجودة والتكلفة المحددة في ظل إلزام الشركات بوضع أرصدة بنكية تضمن تغطية خطابات الضمانات.



وتابع بدر الدين أن نسبة خطاب الضمان كبيرة جدا، وحتى لو تم خفضها إلى 20% أو 15% فستكون كبيرة أيضا، لافتا إلى أن النسبة التي تتوافق مع إمكانيات الشركات لا بد وألا تزيد عن 5%.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق مؤخرا على أن تمثل حصة الوزارة من وحدات الإسكان الاجتماعي مقابل منح الأراضى للشركات 30% من النسبة البنائية للإسكان المتوسط.



وشدد على استمرار حرص الشركات الدخول ضمن المبادرة لدورها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في توفير فرص استثمارية تسهم في تشغيل مزيد من العمالة واستغلال الطاقات التطويرية للشركات، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، لافتا إلى تعهد الشعبة بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بأعلى جودة وتشطيبات تليق بالمواطن المصري، لتصبح المبادرة بمثابة بذرة للتعاون المثمر والإيجابي بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.