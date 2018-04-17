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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 06:55 م

تفاصيل ضبط أكبر ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالدقهلية (فيديو)

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2132743

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بوزارة الداخلية، من ضبط أكب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، في محافظة الدقهلية.

وتابعت الإدارة، بإشراف اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، نشاط أحد التشكيلات العصابية المتخصصة فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظة الدقهلية، ضم كلًا "محمد. إ. ف"– صاحب مكتب استيراد وتصدير، سبق اتهامه فى قضيتى (ضرب، تبديد)، و"السعيد. م. ى" – مواليد حاصل على ليسانس – ومقيمان بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية.

حيث يقومان بإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائهما بدائرتى مركزى شرطة (المنصورة، أجا) متخذان من متجر لبيع أدوات الصيد كائن بدائرة مركز شرطة أجا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف محل المتهمان بحملة أمنية أسفرت عن ضبط الثانى وبحوزته (12) طبنجة معدلة مختلفة الأعيرة، رشاش معدل من صوت إلى بلى، ( 9 ) بنادق ضغط هواء، ( 5) تليسكوب، ( 6 ) نظارة ميدان، ( 14 ) خزينة طبنجة معدلة، ( 19) طلقة معدلة من صوت إلى بلى، ( 1500 ) طلقة صوت، (19) شمروخا، ومبلغ مالي، ( 2 ) هاتف محمول، والأدوات المستخدمة فى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الهارب فى مجال تعديل الأسلحة، ومحدثات الصوت إلى أسلحة نارية والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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