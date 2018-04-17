رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)

كرّم مسعد عبد الهادي الشحات، رئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح، الطلاب والمعلمين المتميزين بالمعهد الأزهرى بالنجيلة.



جاء ذلك خلال احتفالية أقامها المعهد الأزهرى بمدينة النجيلة، بحضور الشيخ نجيب صالح، رئيس الإدارة المركزية بالإدارة الأزهرية ومدير المعهد بالنجيلة ونخبة من العمد والمشايخ وأولياء أمور التلاميذ.



بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم وانشودات دينية نالت اعجاب الحاضرين، ثم قام رئيس المدينة بتكريم الطلاب والمعلمين المتميزين لجهدهم المبذول وآدائهم الفعّال طوال العام الدراسي.



وقدّم المهندس مسعد عبدالهادي، رئيس المركز الشكر والتقدير للدور الريادي الذي يقوم به المعهد في النهوض بالتعليم الديني، مشيدًا بدور الأزهر في مصر، وما يبثه من نور ومنارة لتعليم الدين الإسلامي بالأساس الصحيح والسليم.