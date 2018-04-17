القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
محافظات
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 06:55 م

رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)

صوره من الحدث
صوره من الحدث
صفاء سويدان
dostor.org/2132742

كرّم مسعد عبد الهادي الشحات، رئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح، الطلاب والمعلمين المتميزين بالمعهد الأزهرى بالنجيلة.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامها المعهد الأزهرى بمدينة النجيلة، بحضور الشيخ نجيب صالح، رئيس الإدارة المركزية بالإدارة الأزهرية ومدير المعهد بالنجيلة ونخبة من العمد والمشايخ وأولياء أمور التلاميذ.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم وانشودات دينية نالت اعجاب الحاضرين، ثم قام رئيس المدينة بتكريم الطلاب والمعلمين المتميزين لجهدهم المبذول وآدائهم الفعّال طوال العام الدراسي.

وقدّم المهندس مسعد عبدالهادي، رئيس المركز الشكر والتقدير للدور الريادي الذي يقوم به المعهد في النهوض بالتعليم الديني، مشيدًا بدور الأزهر في مصر، وما يبثه من نور ومنارة لتعليم الدين الإسلامي بالأساس الصحيح والسليم.

رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
رئيس «نجيلة مطروح» يكرم المتميزين بالمعهد الأزهري (صور)
اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

بالصور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61.4%

الآن

بث مباشر.. مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

الإمارات: دور مصر بالمنطقة يحقق الاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية

الحكومة تستعرض ميكنة نظام التأمين الصحى

فصل النائبة هيام حلاوة من حزب المؤتمر

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

ألبومات الصور

نجوم الفن فى جنازة والد شيرين عبدالوهاب

«هواوي» تطلق هواتف «Y Series 2018» في مصر (صور)

«النقوش الأثرية وكتابة التاريخ».. ندوة بمركز البحوث في المنيا (صور)

صور.. محافظ القاهرة يتفقد «الشريفين» قبل ساعات من افتتاحه

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

أحمد الشناوي يجهز مفاجأة للفراعنة قبل مونديال روسيا

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

كشكول

استمرار مشاركة جامعة عين شمس في معرض جيديكس بالعاصمة العمانية مسقط

"التسويق الإلكتروني" محاضرة بتجارة عين شمس بالتعاون مع جامعة تكساس الامريكية

41 طالبا من الجامعة الألمانية بالقاهرة يحصلون على منحة تميز للسفر إلى ألمانيا

بالصور .. جيهان السادات ضيفة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري

إصابة 11 طالبا بالأزهر في حريق بمدينة البعوث الإسلامية بالدراسة

الأمصار

الإفريقي التونسي يقيل مدربه بسبب سوء النتائج

900 جندي أمريكي يصلوا المغرب للمشاركة في تمارين «الأسد الإفريقي»

بعد غيابه عن ليفانتي الإسباني.. فهد المولد يظهر برفقة تركي آل شيخ

تونس تشتري 150 ألف طن من القمح والشعير في مناقصة

قوات الاحتلال تلغي الاشتراك في مناورات مع أمريكا خوفا من إيران

ads
منوعات

عطل فني بـ«تويتر»

«احكي للعالم»: 10 أسابيع للتوعية بالتراث المنسي في مصر

تصميم أداة تمكن الإنسان من الموت دون ألم

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك