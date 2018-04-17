برومو مسلسل «السهام المارقة» (فيديو)

أفرج الداعية معز مسعود عن البرومو التشويقي الأول لمسلسله الجديد «السهام المارقة» الذي يعرض خلال رمضان على شاشتي أبو ظبي وCBC.



ويناقش المسلسل قضية الجماعات الإرهابية وداعش، وأوضح معز سبب تسمية المسلسل بهذا الاسم إذ قال:اسم (السهام المارقة) مأخوذ من الحديث الشريف الذي يصف الخوارج بأنهم يَمْرُقُونَ (يخرجون) مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ.



المسلسل الجديد من بطولة شيري عادل وشريف سلامة ووليد فواز وعائشة بن أحمد ومن تأليف محمد وخالد وشيرين دياب ومن إخراج محمود كامل ورؤية وإنتاج معز مسعود.

