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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 06:55 م

برومو مسلسل «السهام المارقة» (فيديو)

الداعية معز مسعود
الداعية معز مسعود
محمد قدري
dostor.org/2132741

أفرج الداعية معز مسعود عن البرومو التشويقي الأول لمسلسله الجديد «السهام المارقة» الذي يعرض خلال رمضان على شاشتي أبو ظبي وCBC.

ويناقش المسلسل قضية الجماعات الإرهابية وداعش، وأوضح معز سبب تسمية المسلسل بهذا الاسم إذ قال:اسم (السهام المارقة) مأخوذ من الحديث الشريف الذي يصف الخوارج بأنهم يَمْرُقُونَ (يخرجون) مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

المسلسل الجديد من بطولة شيري عادل وشريف سلامة ووليد فواز وعائشة بن أحمد ومن تأليف محمد وخالد وشيرين دياب ومن إخراج محمود كامل ورؤية وإنتاج معز مسعود.

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