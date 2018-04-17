رئيس السنطة يرافق لجنة معاينة محطة الصرف الصحي (صور)

رافق اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة بالغربية، الثلاثاء، لجنة مشكلة من صحة البيئة بوزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية، ومحمد الخطيب، رئيس وحدة ميت حواى، وأهالي قرية ميت حواى؛ لمعاينة الأرض الواقعة لإنشاء محطة رفع صرف صحى لعدة قرى.



وأكد رئيس المدينة أن تلك المحطة تخدم قرى ميت حواى، وكفر ميت حواى، وشنره، والانبوطين، وبقلوله، طوخ مزيد، منية طوخ.



وقال هجرس، إنه تمت معاينة الأرض الواقعة لإنشاء محطة رفع صرف صحى لتلك القرى بمعرفة اللجنة، تمهيدًا لأخذ موافقة الزراعة بعمل المحطة تمهيدا لإصدار قرار جمهوري بالمحطة بعد أخذ جميع الموافقات.