بدء اجتماع المكتب السياسي لـ«دعم مصر» لمناقشة الأجندة التشريعية

بدأ، مساء الثلاثاء، اجتماع المكتب السياسي للائتلاف دعم مصر"الأغلبية البرلمانية"، برئاسة المهندس محمد زكي السويدي؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بترتيب أولويات عمل الائتلاف خلال الفترة المقبلة.



وقال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف حقق العديد من الانجازات خلال الفترة الماضية علي رأسها مساهمته في الدعاية الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الائتلاف حقق تواصل رائعا مع المواطنين والشباب المصري خلال الفترة الماضية، وكذلك استطاع افتتاح مشروعات صغيرة في عدد من المحافظات، بالتزامن مع افتتاح مقرات تنمية المجتمع في المحافظات.



وأضاف السويدى، فى كلمته خلال في اجتماع المكتب السياسي، المنعقد الآن، بمقر الائتلاف بالتجمع الخامس أن الغرض من الاجتماع هو دراسة عدد من مشروعات التواصل مع الشباب فى الجامعات، بعدما عقدنا عددا من اللقاءات مع شباب الجامعات للأخذ آرائهم، وإشراكهم فى الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الائتلاف عقد عدة لقاءات فى 12 جامعة مصرية، فضلًا عن ملتقى تشغيل فى جامعة حلوان، وسنكمل المشوار لدعم الشباب والمواطنين.



وأشار السويدي إلى أن الاجتماع سيناقش نتائج أعمال الائتلاف خلال الفترة الماضية، فضلًا عن مناقشة أولويات الائتلاف خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الأجندة التشريعية، فيما تبقي من دور الانعقاد الجاري وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية وكذلك الاتجاه لإنشاء مصانع في القرى؛ للحد من البطالة بين الشباب، وتوفير ملايين فرص العمل خلال الفترة المقبلة للمساهمة في خطة التنمية المستدامة في البلاد.