عاجل.. انفجار محرك طائرة أمريكية

ذكر مسئولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة لشركة طيران "جنوب غرب" نفذت هبوطا اضطراريا فى مطار فيلادلفيا الدولى بسبب عطل في أحد المحركات.



وكانت الرحلة رقم 1380 متجهة من مطار لاغوارديا في نيويورك إلى مطار دالاس لاف فيلد في تكساس عندما تم تحويلها إلى مطار فيلادلفيا، وفقًا للخطوط الجوية الأمريكية، وذلك بحسب قناة "NBC" الأمريكية.



وأشارت القناة إلى أن الطائرة كان على متنها 143 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم، والطائرة طراز بوينج 737-700.



وقال أحد الركاب إن قطعة من المحرك انفصلت عنه واصطدمت بأحد نوافذ الطائرة لتخترقها، ودخل الهواء إلى الطائرة وهي على ارتفاع عال في الجو، مؤكدًا أن إحدى الراكبات تم سحبها إلى خارج الطائرة بفعل الهواء لكن نجح مجموعة من الركاب في الإمساك بها ومنع سقوطها.



ولم تسجل أي إصابات حتى هبطت الطائرة بسلام في مطار بفيلادلفيا بشكل اضطراري، فيما قال المجلس الوطني للسلامة إنه ما زال يحقق في الحادث ويجمع المعلومات حوله.