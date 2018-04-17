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تقارير ومتابعات
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 06:11 م

آكل لحوم البشر.. 12 معلومة عن وباء «قرحة بورولي»

قرحة بورولي
قرحة بورولي
إسلام أبو المجد
dostor.org/2132682

قرحة بورولي، هي مرض ينتج عن نوع من الجراثيم، يصيب الجلد والعظام، كما تنتمي الجرثومة المتسببة في الإصابة بها لفصيلة "الجذام والسل".

بدأت عدوى "قرحة بورولي" البكتيرية- الشائعة في بعض أجزاء إفريقيا الاستوائية- في الانتشار بأستراليا، حيث يتم الإبلاغ عن أعداد متزايدة من المصابين بها في المناطق النائية مرتفعة الحرارة بولاية فيكتوريا، والذي ارتفع عدد الحالات سنويًّا أكثر من 400%، بعد تسجيل 236 حالة في أول 11 شهرًا من 2017، مقارنة بـ182 حالة فقط في 2016- بحسب صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية-.

"الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن وباء "قرحة بورولي"، في السطور التالية..

- هو مرض جلدي تسببه بكتيريا "مايكوباكتيريوم ألسيرانس"، والتي تُصدر موادًا سامة تدمر خلايا الجلد والأوعية الدموية الصغيرة والدهون أسفله؛ مما يؤدي لتآكل أنسجته.

- تبدأ الإصابة بالقرحة، بالظهور على شكل "عقدة" أو تدرن "السُّلّ" كالتورم غير المؤلم.

- تظهر القرحة في بعض الأحيان، على شكل "مساحة كبيرة صلبة وغير مؤلمة" أو ما يسمي بـ"الويحة".

- تتعدد أشكال ظهورها على الذراعين والساقين والوجه بما يسمى "أوديما".

- يتطور المرض بوجود مادة الـ"مايكولاكتون"، مما ينتج عنه بكتيريا أخرى من نفس العائلة لمرضي "السل والجذام".

- تتسع رقعة القرحة مع مرور الوقت، وقد تؤدي لتشوه دائم أو إعاقة، وعادة ما تهاجم الأطراف، ولكنها قد تأتي بالوجه والجسد.

- يصعب علاج القُرَح التي تتسبب فيها البكتيريا، وعادة ما يستغرق الأمر ما بين 6 إلى 12 شهرا.

- يضطر بعض المرضى لإجراء عمليات تجميل بعد تشوه المناطق المصابة.

- ينتشر المرض عادة في المناطق الريفية بمناطق "غرب إفريقيا وإفريقيا الوسطى وغينيا الجديدة وأمريكا اللاتينية والمناطق الاستوائية في آسيا، والأخرى النامية"، حيث يرتبط بالمستنقعات والمياه الراكدة.

- نظرًا لعدم معرفة طريقة انتقال المرض والإصابة بالجرثومة المسببة له؛ فإن كيفية الوقاية من الإصابة بـ"قرحة بورولي" غير محددة، ولا توجد التدابير التي من الممكن أن يؤدي تطبيقها لمنعها.

- بلغت نسبة المصابين من الأطفال أقل من 15 عاما في أستراليا 10%، كما انتشر في اليابان بنسبة 15%، وبإفريقيا بنسبة 48%، ولا تختلف نسبة الذكور والإناث المصابين بالمرض.

- تظهر القرحة بنسبة 55% على الأطراف السفلى، و35% على العليا، و10% بمختلف أنحاء الجسم.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فإن الخبراء لم يتمكنوا من التوصل لأسباب الانتشار الكبير للعدوى، أو كيفية الوقاية من المرض، الذي أصبح شديد الخطورة.

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