آكل لحوم البشر.. 12 معلومة عن وباء «قرحة بورولي»

قرحة بورولي، هي مرض ينتج عن نوع من الجراثيم، يصيب الجلد والعظام، كما تنتمي الجرثومة المتسببة في الإصابة بها لفصيلة "الجذام والسل".



بدأت عدوى "قرحة بورولي" البكتيرية- الشائعة في بعض أجزاء إفريقيا الاستوائية- في الانتشار بأستراليا، حيث يتم الإبلاغ عن أعداد متزايدة من المصابين بها في المناطق النائية مرتفعة الحرارة بولاية فيكتوريا، والذي ارتفع عدد الحالات سنويًّا أكثر من 400%، بعد تسجيل 236 حالة في أول 11 شهرًا من 2017، مقارنة بـ182 حالة فقط في 2016- بحسب صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية-.



"الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن وباء "قرحة بورولي"، في السطور التالية..



- هو مرض جلدي تسببه بكتيريا "مايكوباكتيريوم ألسيرانس"، والتي تُصدر موادًا سامة تدمر خلايا الجلد والأوعية الدموية الصغيرة والدهون أسفله؛ مما يؤدي لتآكل أنسجته.



- تبدأ الإصابة بالقرحة، بالظهور على شكل "عقدة" أو تدرن "السُّلّ" كالتورم غير المؤلم.



- تظهر القرحة في بعض الأحيان، على شكل "مساحة كبيرة صلبة وغير مؤلمة" أو ما يسمي بـ"الويحة".



- تتعدد أشكال ظهورها على الذراعين والساقين والوجه بما يسمى "أوديما".



- يتطور المرض بوجود مادة الـ"مايكولاكتون"، مما ينتج عنه بكتيريا أخرى من نفس العائلة لمرضي "السل والجذام".



- تتسع رقعة القرحة مع مرور الوقت، وقد تؤدي لتشوه دائم أو إعاقة، وعادة ما تهاجم الأطراف، ولكنها قد تأتي بالوجه والجسد.



- يصعب علاج القُرَح التي تتسبب فيها البكتيريا، وعادة ما يستغرق الأمر ما بين 6 إلى 12 شهرا.



- يضطر بعض المرضى لإجراء عمليات تجميل بعد تشوه المناطق المصابة.



- ينتشر المرض عادة في المناطق الريفية بمناطق "غرب إفريقيا وإفريقيا الوسطى وغينيا الجديدة وأمريكا اللاتينية والمناطق الاستوائية في آسيا، والأخرى النامية"، حيث يرتبط بالمستنقعات والمياه الراكدة.



- نظرًا لعدم معرفة طريقة انتقال المرض والإصابة بالجرثومة المسببة له؛ فإن كيفية الوقاية من الإصابة بـ"قرحة بورولي" غير محددة، ولا توجد التدابير التي من الممكن أن يؤدي تطبيقها لمنعها.



- بلغت نسبة المصابين من الأطفال أقل من 15 عاما في أستراليا 10%، كما انتشر في اليابان بنسبة 15%، وبإفريقيا بنسبة 48%، ولا تختلف نسبة الذكور والإناث المصابين بالمرض.



- تظهر القرحة بنسبة 55% على الأطراف السفلى، و35% على العليا، و10% بمختلف أنحاء الجسم.



وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فإن الخبراء لم يتمكنوا من التوصل لأسباب الانتشار الكبير للعدوى، أو كيفية الوقاية من المرض، الذي أصبح شديد الخطورة.