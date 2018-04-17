غدًا.. معسكر ترفيهي لأطفال حي الأسمرات بمشاركة «تحيا مصر»

يشارك "صندوق تحيا مصر"- غدًا- في فعاليات المعسكر الترفيهي والاجتماعي لأطفال مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "بلان انترناشيونال إيجيبت".



وقال تامر عبدالفتاح، المدير المالي والإداري للصندوق، إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات، تضمن "إعطاء أطفال حي الأسمرات فرصة ومساحة كبيرة لإظهار قدراتهم، وتحفيزهم على مواجهة السلوكيات الخاطئة في المجتمع".



ويتضمن المعسكر، برنامجا ترفيهيا ورياضيا وتثقيفيا، يستهدف مشاركة 100 طفل من الحي، ينفذه فريق متخصص من خبراء المؤسسة، بحضور فريق برامج الرعاية الصحية والمجتمعية في صندوق تحيا مصر.