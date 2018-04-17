الاتحاد الأوروبي ينص قواعد للأدلة الإلكترونية بالقضايا الجنائية

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، قواعد جديدة ليتمكن بموجبها ممثلو الادعاء العام عبر مناطق الاتحاد الأوروبي كافة، من الوصول إلى الأدلة الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو بيانات الهاتف المحمول بسهولة أكبر في القضايا الجنائية الخطيرة.



ويتم تخزين البيانات في أماكن أخرى داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه من قِبل مزودي الخدمات الأجانب، مثل شركات الإنترنت العملاقة جوجل أو فيسبوك أو سكايب، ما يعني أنه للحصول على الأدلة الجنائية ستكون هناك حاجة لطلبات قانونية مطولة تتضمن السلطات في العديد من الدول.



وسبق للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أن استشهدت بالهجمات الإرهابية التي شهدتها بلجيكا، والتى ارتبطت ببيانات بريد إلكتروني موجودة على خادم شركة ميكروسوفت في إيرلندا.



وبموجب القواعد المعمول بها حاليًا، قد يستغرق الأمر للوصول إلى تلك البيانات نحو العام، وبحلول ذلك الوقت ربما تكون البيانات قد تم حذفها.



وفي إطار خطط المفوضية المستقبلية، فمن الممكن الحصول على هذه المعلومات في غضون 10 أيام، أو حتى 6 ساعات في الحالات الطارئة.



وقالت فيرا جوروفا، مفوضية العدل بالاتحاد الأوروبي: "نحتاج إلى تزويد سلطات تطبيق القانون بأساليب القرن الحادي والعشرين للتصدي للجريمة مثلما يستخدم المجرمون أساليب القرن الحادي والعشرين لارتكاب الجريمة".

