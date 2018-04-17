«الداخلية العرب» توقع مذكرة مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وقعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في الرياض.



جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنعقد حاليًا بالعاصمة السعودية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وقالت الأمانة العامة للمجلس من مقرها بالعاصمة التونسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والهياكل المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة خاصة مكتب مكافحة الإرهاب الذي يشرف على هذه الهياكل منذ إنشائه العام الماضي.



ووقع الاتفاقية الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف.