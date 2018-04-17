القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
سياسي
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 05:27 م

«بحث علمي النواب» تطالب التعليم العالي بدعم كليات العلوم

صوره من الحدث
صوره من الحدث
كريمة أبو زيد
dostor.org/2132636

طالب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بتقديم الدعم اللازم لكليات العلوم في مصر.

وأضاف رئيس لجنة التعليم، خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير التعليم العالي أن جميع علماء مصر من كليات العلوم كالدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز، مطالبًا الوزير بتقديم الدعم بكل ما تحتاجه هذه الكليات من معامل وغيرها: «نريد كل الدعم لكليات العلوم معالي الوزير».

وتابع: «نريد تطبيق القانون؛ حتى نصل إلى أن تكون كليات العلوم من كليات القمة بمصر، لافتًا إلى أننا نسعى لتحويل كليات العلوم إلى براءات اختراع، وبذلك نكون قد طبقنا القانون بشكل واضح».

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

السجن 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لمتهمى حادث قطارى الإسكندرية وبورسعيد

أسامة نقلى.. «النشيط» يؤدى اليمين سفيرًا للسعودية بالقاهرة

بريطانيا تكشف كيفية تسميم العميل الروسي «سكريبال»

وفد «حماس» يصل القاهرة لبحث القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

فرج عامر يكشف تفاصيل مشادة مرتضى منصور ووزير الرياضة

ألبومات الصور

«هواوي» تطلق هواتف «Y Series 2018» في مصر (صور)

صور.. محافظ القاهرة يتفقد «الشريفين» قبل ساعات من افتتاحه

بالصور.. قنصل بريطانيا بالإسكندرية يتفقد معرضًا فنيا بكاتدرائية القديس مرقس

صور.. تحرير 132 محضر إشغال وغلق 6 كافيهات فى حملة بالدقهلية

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

فرج عامر يكشف تفاصيل مشادة مرتضى منصور ووزير الرياضة

كشكول

نشر بحثي دولي مشترك بين جامعة بني سويف وخمس جامعات أوروبية

بعض الأخطاء فى تربية الأطفال تظل معهم مدى الحياة

بعد تأكيد «شوقي» على منافستها.. المدارس الدولية ترد على وزير التعليم

"علشان متنساش" أول حملة للتوعية ضد مرض الزهايمر بآداب عين شمس

رئيس جامعة السويس يفتتح المعرض الختامي لقسم التربية الفنية

الأمصار

لبنان تنفي زيارة الرئيس عون لمنطقة «كسروان»

غريفيث: من الممكن إيجاد حل سياسي لإنهاء حرب اليمن

بالصور.. أول لبناني يصنع النبيذ الأزرق

سوريا.. العثور على مقبرة جماعية في دوما تضم رفات 30 شخصا

منظمة الصحة العالمية: لا يوجد خبراء لنا في دوما

ads
منوعات

عطل فني بـ«تويتر»

«احكي للعالم»: 10 أسابيع للتوعية بالتراث المنسي في مصر

تصميم أداة تمكن الإنسان من الموت دون ألم

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك