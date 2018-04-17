«بحث علمي النواب» تطالب التعليم العالي بدعم كليات العلوم

طالب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بتقديم الدعم اللازم لكليات العلوم في مصر.



وأضاف رئيس لجنة التعليم، خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير التعليم العالي أن جميع علماء مصر من كليات العلوم كالدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز، مطالبًا الوزير بتقديم الدعم بكل ما تحتاجه هذه الكليات من معامل وغيرها: «نريد كل الدعم لكليات العلوم معالي الوزير».



وتابع: «نريد تطبيق القانون؛ حتى نصل إلى أن تكون كليات العلوم من كليات القمة بمصر، لافتًا إلى أننا نسعى لتحويل كليات العلوم إلى براءات اختراع، وبذلك نكون قد طبقنا القانون بشكل واضح».