الحكومة تستعرض ميكنة نظام التأمين الصحى

عرض ياسر القاضي، وزير الاتصالات، اليوم الثلاثاء، خطط العمل الجاري تنفيذها في مشروعات تطوير المنظومة الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ بهدف استخدام التطبيقات التكنولوجية في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي، إضافة إلى مشروعات دعم أنظمة التعلم الذكي بالمدارس، بالتعاون مع التربية والتعليم والتعليم الفني.



واستعرض وزير الاتصالات، خلال اجتماعه برئيس الوزراء شريف إسماعيل، خطط الوزارة لجعل مصر مقصدًا جاذبًا للاستثمارات ورائدًا في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال التوسع في استثمارات إقامة مراكز التعهيد بالمناطق التكنولوجية من أجل زيادة صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات.