«الأعلى للإعلام» يوصي بوقف برنامج مع الشعب: أساء للشرطة

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف برنامج "مع الشعب" الذي يبث على قناة الحدث للمذيع أحمد محمد المغربل.



كما أوصت اللجنة بإحالة المذيع إلى نقابته المختصة، للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة وموافاة المجلس بنتيجة التحقيق.



جاء ذلك بعد بحث اللجنة للشكوى المقدمة من إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية والمذكرة المقدمة من القناة بشأن ما تناوله البرنامج يوم الثالث من أبريل الجاري من إساءات لرجال الشرطة.



وأشارت اللجنة إلى أن المذيع خالف قواعد ومعايير العمل الإعلامي باستغلاله للشاشة في بث قصة شخصية وهمية لا وجود لها ولا أصل ولم يقدم أية دلائل على وقوعها.



وأوضحت اللجنة بأن المذيع قام بتوجيه إهانات في الحلقة المذكورة وبأوصاف لا تليق لضابط شرطة وصفه بأنه "صغير" و"إرهابي" ونموذج غير مشرف إلى أخره من الأوصاف المسيئة، بجانب إطلاق الاتهامات التي تمس كل جهاز الشرطة وتعميمها إنطلاقًا من القصة المزعومة.



وأوصت اللجنة في ختام مناقشاتها بإرسال إنذار للقناة بتوخي الدقة والمصداقية لاعترافها ببث وقائع وهمية من خيال الإعلامي طبقًا لما جاء في مذكرة إدارة القناة نفسها.