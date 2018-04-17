تفاصيل إجراءات الحكومة لدعم صناعة الأثاث

أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الدولة بملف الصناعة وخاصة صناعة الأثاث والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بها مع توفير التيسيرات لمساندة تلك الصناعة الهامة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على استيراد 20 ألف متر مكعب من "الابلكاش" خلال أيام تستفيذ مدينة دمياط بنحو 20% منها، مضيفًا أن مشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط والتى وجه رئيس الجمهورية جارى تنفيذها حاليًا.



وخلال الاجتماع للجنة المشكلة لبحث موقف صناعة الأثاث بمدنية دمياط، وبحضور محافظ دمياط وممثلى عدد من الجهات المعنية تمت الإشارة إلى أن تقارير المتابعة الميدانية أكدت على عمل الورش بشكل دائم، واستمرار بذل الجهود الخاصة بدعم مصنعى الأثاث بمدينة دمياط، كما أكدت التقارير على أنه لا صحة لما يتردد بشأن حظر استيراد الأخشاب والأبلكاش من دول بعينها.



وأكد الاجتماع أن الأسباب الحقيقة لارتفاع أسعار الأبلاكاش المستورد جراء ارتفاع أسعاره فى روسيا فى الفترة الأخيرة نتيجة لظروف مناخية وزيادة الطلب عليه.



وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ عدة قرارات لمساندة صناعة الأثاث بمدينة دمياط وكذا مساندة المصنعين فى مقدمتها اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال الدراسات لإنشاء مصنع للأخشاب فى الجابون، والتعجيل بإنشاء مصنع لانتاج MDF أو أكثر فى محافظة كفر الشيخ أو محافظة دمياط، بالإضافة إلى تفعيل دور الشركة المصرية لتجارة الأخشاب فى توفير احتياجات السوق المحلية من الأخشاب المستوردة، والتأكيد على وجود مخازن مناسبة على مستوى الجمهورية.



