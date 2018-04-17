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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 05:15 م

«تشريعية النواب» تدعو لحوار مجتمعي لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
إسلام نصير
dostor.org/2132623

أصدر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مساء الثلاثاء، بيانًا أعلن فيه بدء جلسات الحوار المجتمعى؛ لمناقشة قانون الأحوال الشخصيه يومى 29 و30 إبريل.

وقال أبو شقه، في بيانه، إنه تم توجيه الدعوة إلى ممثلى مشيخة الأزهر وأساتذة الجامعات من كليات الشريعة والقانون واساتذة كلية الحقوق ومندوبين من وزارة العدل والشئون الاجتماعية ومجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة وقومى حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعى وبعض ممثلى دور الأيتام والملاجئ وذوى الإعاقة الخاصة.

وأضاف رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي، يهدف إلى تحقيق ما تطمح إليه الأسرة المصرية من استقرار أسرى واجتماعى على أسس قانونية دون اخفاء المبادئ المستقرة شرعًا، ليتلافى المُشرّع فيها ما أفرزه الواقع العملي من مشكلات وليعالج السلبيات التى تواجه المجتمع فى ظل القانون القائم.

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