ملكة إسبانيا تسرق إطلالة فنانة مشهورة (صور)

أثارت إطلالة الملكة «ليتيسيا»، خلال حفل العشاء الشرفي للرئيس البرتغالي «مارسيلو ريبيلو دي سوزا»، انتباه وسائل الإعلام العالمية، لما اتسمت به ببساطة وأناقة شديدة.



وارتدت «ليتيسيا» فستانا طويلا بأكمام طويلة باللون الأزرق النيلي المرصع باللؤلؤ الأبيض، ونسقت معه اكسسوارات فضية اللون من الماركة العالمية «فينتاج»، فضلًا عن وضع تاج بسيط من تصميم دار «كارتييه» الفرنسي.



وحسب صحيفة «فانيتاتيس» الإسبانية، فقد سبقت الممثلة الإسبانية مارتا نيتو، الملكة ليتيسيا في ارتداء الفستان ذاته، خلال حفل توزيع جوائز 2017.