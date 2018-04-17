القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
عالم
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 05:07 م

ملكة إسبانيا تسرق إطلالة فنانة مشهورة (صور)

ليتيسيا ومارسيلو
ليتيسيا ومارسيلو ريبيلو
نورهان شوقي
dostor.org/2132615

أثارت إطلالة الملكة «ليتيسيا»، خلال حفل العشاء الشرفي للرئيس البرتغالي «مارسيلو ريبيلو دي سوزا»، انتباه وسائل الإعلام العالمية، لما اتسمت به ببساطة وأناقة شديدة.

وارتدت «ليتيسيا» فستانا طويلا بأكمام طويلة باللون الأزرق النيلي المرصع باللؤلؤ الأبيض، ونسقت معه اكسسوارات فضية اللون من الماركة العالمية «فينتاج»، فضلًا عن وضع تاج بسيط من تصميم دار «كارتييه» الفرنسي.

وحسب صحيفة «فانيتاتيس» الإسبانية، فقد سبقت الممثلة الإسبانية مارتا نيتو، الملكة ليتيسيا في ارتداء الفستان ذاته، خلال حفل توزيع جوائز 2017.

ملكة إسبانيا تسرق إطلالة فنانة مشهورة (صور)
ملكة إسبانيا تسرق إطلالة فنانة مشهورة (صور)
ملكة إسبانيا تسرق إطلالة فنانة مشهورة (صور)
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ حوالي 18 ساعة

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية

منذ يوم

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية

منذ يومين

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ يومين

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ يومين

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

الآن

السجن 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لمتهمى حادث قطارى الإسكندرية وبورسعيد

أسامة نقلى.. «النشيط» يؤدى اليمين سفيرًا للسعودية بالقاهرة

بريطانيا تكشف كيفية تسميم العميل الروسي «سكريبال»

وفد «حماس» يصل القاهرة لبحث القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

فرج عامر يكشف تفاصيل مشادة مرتضى منصور ووزير الرياضة

ألبومات الصور

«هواوي» تطلق هواتف «Y Series 2018» في مصر (صور)

صور.. محافظ القاهرة يتفقد «الشريفين» قبل ساعات من افتتاحه

بالصور.. قنصل بريطانيا بالإسكندرية يتفقد معرضًا فنيا بكاتدرائية القديس مرقس

صور.. تحرير 132 محضر إشغال وغلق 6 كافيهات فى حملة بالدقهلية

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

فرج عامر يكشف تفاصيل مشادة مرتضى منصور ووزير الرياضة

كشكول

نشر بحثي دولي مشترك بين جامعة بني سويف وخمس جامعات أوروبية

بعض الأخطاء فى تربية الأطفال تظل معهم مدى الحياة

بعد تأكيد «شوقي» على منافستها.. المدارس الدولية ترد على وزير التعليم

"علشان متنساش" أول حملة للتوعية ضد مرض الزهايمر بآداب عين شمس

رئيس جامعة السويس يفتتح المعرض الختامي لقسم التربية الفنية

الأمصار

لبنان تنفي زيارة الرئيس عون لمنطقة «كسروان»

غريفيث: من الممكن إيجاد حل سياسي لإنهاء حرب اليمن

بالصور.. أول لبناني يصنع النبيذ الأزرق

سوريا.. العثور على مقبرة جماعية في دوما تضم رفات 30 شخصا

منظمة الصحة العالمية: لا يوجد خبراء لنا في دوما

ads
منوعات

عطل فني بـ«تويتر»

«احكي للعالم»: 10 أسابيع للتوعية بالتراث المنسي في مصر

تصميم أداة تمكن الإنسان من الموت دون ألم

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك