الأوساط الاقتصادية الألمانية تطالب بإصلاح الاتحاد الأوروبي

طالبت الأوساط الصناعية في ألمانيا، الحكومة، بإبداء مزيد من الشجاعة في طرح مقترحات بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي.



وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الألماني «يواخيم لانج»: «يتعين على الحكومة الألمانية أن تشكل سياسة الإصلاح الأوروبي على نحو بنّاء وبمقترحات خاصة».



وذكر لانج، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن إصلاح الاتحاد النقدي يمثل أهمية بالغة بالنسبة للأوساط الصناعية في ألمانيا.



وقال: «وجود أنظمة مصرفية مستقرة ومنخفضة المخاطر أمر جوهري بالنسبة للاستثمارات والنمو الاقتصادي».