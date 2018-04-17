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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 04:55 م

الجبير: نجاح الحل السياسي في اليمن يتوقف على الحوثيين

وزير الخارجية السعودي،
وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير
منار أحمد
dostor.org/2132602

عُقد، منذ قليل، مؤتمر صحفي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنه تم عرض على القوات السورية إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب في سوريا.

وأكد الجبير، خلال المؤتمر الصحفي، أن نجاح الحل السياسي في اليمن يتوقف على الحوثيين، مضيفًا أن السعودية لم ترغب في الحرب هناك، بل فرضها انقلاب الحوثيين.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن تصلب الحوثيين ضد العملية السياسية بسبب تعنت إيران، مؤكدًا أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية في اليمن يصنف إرهابًا.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الحوار والحلول السياسية هي التي تحل الأزمة في كل من اليمن وسوريا، لافتًا إلى أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن شهدت تحسنًا كبيرًا.

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