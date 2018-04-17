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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 04:53 م

محمد فراج وعلي الطيب بـ«لوك جديد» في «أهو ده اللي صار»

محمد فراج وعلي الطيب
محمد مجدي
dostor.org/2132599

يظهر الفنان محمد فراج خلال أحداث مسلسله الجديد «أهو ده اللي صار»، بلوك جديد ومختلف، إذ يقدم دور شخص يدعى «علي بحر» ويعمل في مجال الفن، وذلك خلال حقبة زمنية قديمة.

وحصلت «الدستور» على صورة من كواليس العمل يظهر فيها «فراج» بلوك قديم من حيث استايل الشعر والمكياج، وعلى نفس الخط يظهر الممثل الشاب علي الطيب والذي يقدم دور «بساطي» بلوك جديد عليه، إذ يظهر بشنب اأستايل شعر مختلف يناسب الحقبة الزمنية التي يظهر خلالها بأحداث العمل.

ويظهر في الصورة الفنان هشام إسماعيل، والذي يقدم دور شيخ جليل في فترة الستينيات، والممثل الشاب جورج غابور والذي يقدم شخصية الخواجه «كرياكوس».

ويشارك في بطولة «أهو ده اللي صار» روبي وأحمد داود وسوسن بدر وأروى جودة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إنتاج محمد مشيش، وإخراج حاتم علي.

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