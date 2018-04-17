بابا الفاتيكان يدعو قادة العالم للعمل من أجل السلام في سوريا

دعا بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، وبابا الفاتيكان فرانسيس مجلس الأمن والقادة الدوليين لتجاوز الخلافات والعمل معا من أجل السلام في سوريا والعالم.



جاء ذلك في بيان مشترك لهما اليوم الثلاثاء بشأن تدهور الوضع في سوريا.



وقال رئيس قسم العلاقات الخارجية للكنيسة في بطريركية موسكو المترابوليت هيلاريون إن البيان أكد أن الأعمال العدائية الجارية في الشرق الأوسط - التي تسببت في معاناة هائلة خلال السنوات الأخيرة وأودت بحياة الآلاف من الناس وأجبرت الملايين على الفرار - تهدد الآن بالتحول إلى صراع عالمي.



وناشد البيان جميع زعماء العالم أن يدركوا مسئوليتهم تجاه شعوبهم والإنسانية عموما وأمام الله، كما دعا البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لأن تتذكر واجبها تجاه الشعوب والأمم، وأن تتغلب على الخلافات والعمل معا من أجل السلام العالمي.