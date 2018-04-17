القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
عالم
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 04:53 م

بابا الفاتيكان يدعو قادة العالم للعمل من أجل السلام في سوريا

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
أش أ
dostor.org/2132598

دعا بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، وبابا الفاتيكان فرانسيس مجلس الأمن والقادة الدوليين لتجاوز الخلافات والعمل معا من أجل السلام في سوريا والعالم.

جاء ذلك في بيان مشترك لهما اليوم الثلاثاء بشأن تدهور الوضع في سوريا.

وقال رئيس قسم العلاقات الخارجية للكنيسة في بطريركية موسكو المترابوليت هيلاريون إن البيان أكد أن الأعمال العدائية الجارية في الشرق الأوسط - التي تسببت في معاناة هائلة خلال السنوات الأخيرة وأودت بحياة الآلاف من الناس وأجبرت الملايين على الفرار - تهدد الآن بالتحول إلى صراع عالمي.

وناشد البيان جميع زعماء العالم أن يدركوا مسئوليتهم تجاه شعوبهم والإنسانية عموما وأمام الله، كما دعا البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لأن تتذكر واجبها تجاه الشعوب والأمم، وأن تتغلب على الخلافات والعمل معا من أجل السلام العالمي.

موضوعات متعلقة

الملك عبدالله الثاني يلتقي بطريرك موسكو بكنيسة يسوع المخلص

«أقباط من أجل الوطن» يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ حوالي 18 ساعة

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية

منذ يوم

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية

منذ يومين

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ يومين

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ يومين

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

الآن

السجن 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لمتهمى حادث قطارى الإسكندرية وبورسعيد

أسامة نقلى.. «النشيط» يؤدى اليمين سفيرًا للسعودية بالقاهرة

بريطانيا تكشف كيفية تسميم العميل الروسي «سكريبال»

وفد «حماس» يصل القاهرة لبحث القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

فرج عامر يكشف تفاصيل مشادة مرتضى منصور ووزير الرياضة

ألبومات الصور

«هواوي» تطلق هواتف «Y Series 2018» في مصر (صور)

صور.. محافظ القاهرة يتفقد «الشريفين» قبل ساعات من افتتاحه

بالصور.. قنصل بريطانيا بالإسكندرية يتفقد معرضًا فنيا بكاتدرائية القديس مرقس

صور.. تحرير 132 محضر إشغال وغلق 6 كافيهات فى حملة بالدقهلية

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

فرج عامر يكشف تفاصيل مشادة مرتضى منصور ووزير الرياضة

كشكول

نشر بحثي دولي مشترك بين جامعة بني سويف وخمس جامعات أوروبية

بعض الأخطاء فى تربية الأطفال تظل معهم مدى الحياة

بعد تأكيد «شوقي» على منافستها.. المدارس الدولية ترد على وزير التعليم

"علشان متنساش" أول حملة للتوعية ضد مرض الزهايمر بآداب عين شمس

رئيس جامعة السويس يفتتح المعرض الختامي لقسم التربية الفنية

الأمصار

لبنان ينفي زيارة الرئيس عون لمنطقة «كسروان»

غريفيث: من الممكن إيجاد حل سياسي لإنهاء حرب اليمن

بالصور.. أول لبناني يصنع النبيذ الأزرق

سوريا.. العثور على مقبرة جماعية في دوما تضم رفات 30 شخصا

منظمة الصحة العالمية: لا يوجد خبراء لنا في دوما

ads
منوعات

عطل فني بـ«تويتر»

«احكي للعالم»: 10 أسابيع للتوعية بالتراث المنسي في مصر

تصميم أداة تمكن الإنسان من الموت دون ألم

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك