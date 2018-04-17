محمد ممدوح مريض نفسي يخطف كل محبي نيللي كريم

تظهر النجمة نيللي كريم بشخصيتين مختلفتين، خلال مسلسلها الجديد "اختفاء"، والتي تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل.



وتظهر "نيللي" خلال أولى حلقات العمل، بشخصية تعيش في عصر قديم، تختفي مع الحلقات ثم تعود من جديد لتختفي ثانية في منتصف المسلسل، من قبل الفنان محمد ممدوح الذي يفعل ذلك؛ بسبب حبه الشديد لها، ومقابلة هذا الحب بالإهمال الشديد من قبل البطلة.



كما يخطف محمد ممدوح، المعروف بـ"تايسون"، أغلب المقربين لنيللي كريم، ومن ضمنهم "جامايكا" الذي يعمل مصور "بورتريه" شهير، كما يخطف الفنان هشام سليم زوجها، وأيضًا مصورها الخاص "كاريكور" الذي يجسد شخصيته الممثل الشاب جورج غابور.



المسلسل من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت، ويشارك نيللي كريم البطولة الفنان هشام سليم، بسمة، محمد ممدوح، محمد علاء، ومن إنتاج شركة العدل جروب.