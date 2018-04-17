بالصور.. وزير الاتصالات يفتتح مبنى أورانج مصر فى القرية الذكية

افتتح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، المقر الرئيسي لشركة أورانج مصر بالقرية الذكية.



وتفقد "القاضي" المبنى الجديد، بحضور قيادات الشركة العالمية برئاسة "ستيفان ريتشارد" رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة أورانچ العالمية، و"جون مارك هاريون" الرئيس التنفيذي لأورانج مصر.



وأشاد وزير الاتصالات - في تصريحات لـ"الدستور"- باستثمارات الشركة في مصر، والتي تؤكد أهمية السوق المصرية لشركات الاتصالات العالمية.



وبعد افتتاح المقر الرئيسي؛ ستنتقل جميع إدارات الشركة إلى القرية الذكية، أكبر تجمع لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.



وتوجد مجموعة أورانج العالمية في 28 دولة، منها مصر، والبلد الأم فرنسا، وبلغ حجم إيرادات المجموعة حوالي 40 مليار يورو بنهاية 2015، ويعمل بها 156 ألف موظف حول العالم، بما في ذلك 97 ألفا في باريس.



ويصل عدد مشتركي أورانج لـ263 مليون عميل حول العالم، منهم 201 عميل خدمة الهاتف المحمول، و18 مليونًا من عملاء خدمة الـ"برودباند الثابت".



