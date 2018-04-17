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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 04:47 م

مناقشة «حبوب منع الحلم وحبيت نقلك وتحت الأرض» بـ«الإسماعيلية السينمائي»

صوره من الحدث
صوره من الحدث
عربي السيد
dostor.org/2132592

ناقش مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي برئاسة الناقد عصام زكريا، الفيلم الروائي القصير «حبوب منع الحلم» المغربي، وفيلم «حبيت نقلك» التونسي، وفيلمين تسجيليين هما «السر العربي» البولندي، و«تحت الأرض» الإسباني.

الندوة أدارها الناقد أسامة فطيم، وقالت نايرا سانز فيونيس مخرجة فيلم «تحت الأرض»، إنّها من خلفية مسيحية متشددة وهذا الذي دفعها لتجمع في الفيلم بين الجنة وقمة الجحيم الذي صنعه الإنسان في الأرض.

وقال عصام دوخو مخرج فيلم «حبوب منع الحلم»، إن الفكرة مشتركة بينه وبين صديقه، وتدور حول الفقراء في المغرب وطريقة معيشتهم ولكن هو اقتصر على وصف وجبة العدس التي لن يستغنى عنه أَي بيت مغربي وعندما طرحت الفكرة ضخمت حجم المشكلة وبينت أهميتها.

وقال حاتم شبلي مخرج فيلم «حبيت نقلك» إن قصة الفيلم تدور في كاتدرائية تونس ويحكي عن رجل مسلم يعمل في الكنيسة وهذا نادرًا ما يحدث ولكن ظروف العمل تجبر الرجل للعمل في الكنيسة فذات يوم وهو ينظف غرفة الاعترافات سمع بنتا تعترف فغفر لها ذنبها كأنه الأب وأحبها وهكذا تدور باقي الأحداث.

مناقشة «حبوب منع الحلم وحبيت نقلك وتحت الأرض» بـ«الإسماعيلية السينمائي»
مناقشة «حبوب منع الحلم وحبيت نقلك وتحت الأرض» بـ«الإسماعيلية السينمائي»
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