اجتماع وزاري لمتابعة ميكنة الخدمات الحكومية

يلتقي المهندس شريف إسماعيل- اليوم- المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، لبحث الملفات الخاصة بالوزارة، إضافة لمتابعة خطوات تفعيل مساهمة تكنولوجيا المعلومات في تطوير العديد من البرامج والخطط التي تقوم بها الدولة لتحسين جودة الحياة، بما تنعكس آثاره إيجابا على المواطنين.



ومن المرجح أن يتطرق اللقاء أيضا، لمناقشة «ميكنة الخدمات الحكومية»، ومتابعة «الخطط التنفيذية والجهود المبذولة لتطوير المجتمع الرقمي» و«التوسع في ميكنة العمل داخل أجهزة الدولة المختلفة»؛ لتوفير الوقت والجهد والتيسير على المواطن.